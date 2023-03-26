МО РФ: атаку упавшего в Тульской области беспилотника Ту-141 "Стриж" организовал Киев

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с падением беспилотника под Тулой 26 марта. Атаковать территорию России попытался киевский режим с помощью БПЛА Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что воздействие на ударный украинский беспилотник было осуществлено "Комплексом РЭБ "Поле-21". В результате была выведена из строя система навигации аппарата, он потерял ориентацию и упал в районе населённого пункта Киреевск в Тульской области. На месте падения БПЛА работают сейчас специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника ВСУ ранения получили три человека, частично повреждены три жилых дома.