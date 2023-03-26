Бойцы ЧВК "Вагнер" могут покинуть Сирию и Мали в ближайшее время

Малийские источники сообщают о выводе из страны 1500 бойцов ЧВК "Вагнер", еще тысяча бойцов покинет Сирию.

Силы "Оркестра" с момента их прибытия в Мали более года назад добились существенных успехов в борьбе с терроризмом, что положительно сказалось на результатах деятельности малийских вооруженных сил.

Власти Буркина-Фасо также приняли решение обратиться за помощью в решении вопроса с радикалами к российским специалистам, однако недавно ряд африканских источников сообщили о планах руководства компании вывести 1500 своих сотрудников с территории Мали.

Арабские СМИ также пишут о том, что в ближайшее время территорию Сирии покинут 1000 бойцов "Оркестра", которые после победы над террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ) занимались обучением сирийских военнослужащих.

Предположительно, бойцы будут переброшены в зону проведения специальной военной операции, в которой ЧВК "Вагнер" играет одну из ключевых ролей.