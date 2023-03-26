МО РФ: украинский БПЛА "Стриж" вывели из строя в Тульской области с помощью средства РЭБ "Поле-21"

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина попыталась снова нанести удар по российской территории при помощи беспилотного летательного аппарата Ту-141 "Стриж". Об этом сообщили в Минобороны. Однако развёрнутым системам противовоздушной обороны (ПВО) в Тульской области удалось перехватить дрон противника.

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", — уточнили в Telegram-канале военного ведомства.

В результате беспилотник потерял ориентацию и рухнул в районе населённого пункта Киреевск. На данный момент на месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур.

По данным "Военной хроники", "Поле-21" создаёт мощные радиочастотные импульсы в диапазоне 1559- 1610 МГц и вызывает мощные помехи на частотах, которые используются навигационными системами. Максимальная дальность подавления целей составляет 100 километров. В результате работы "Поля-21" в приёмниках GPS создаются помехи.

"В беспилотнике Ту-141 "Стриж", сбитом под Тулой, GPS использовалась для определения местоположения и коррекции полёта. Для более эффективной работы комплекс РЭБ "Поле-21" часто используется в сочетании с другими современными средствами РЭБ, в частности такими, как "Житель", "Лесочек", "Борисоглебск-2", — отмечается в сообщении.