Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в ЛНР, передали маскировочные халаты, которые позволяют им скрываться от тепловизоров. Об этом заявил военспец Виталий Киселёв.
По его словам, такими халатами обеспечены украинские десантно-штурмовые роты и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
"Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор", — уточнил Киселёв в беседе с ТАСС.
Военнослужащий, представляющий добровольческое подразделение "Сурикаты", подтвердил в интервью агентству, что диверсанты ВСУ в новой экипировке совершили несколько вылазок на участке Сватово — Кременная. Как пояснил боец, украинских солдат в маскхалатах не видно в тепловизор, однако их можно вычислить благодаря приборам ночного видения.
Ранее стало известно, что военные группировки "Отважные" ВС РФ захватили украинские позиции в районе Кременной.
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