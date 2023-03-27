Военспец Киселёв: боевики ВСУ в ЛНР получили маскхалаты, скрывающие их от тепловизоров

Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в ЛНР, передали маскировочные халаты, которые позволяют им скрываться от тепловизоров. Об этом заявил военспец Виталий Киселёв.

По его словам, такими халатами обеспечены украинские десантно-штурмовые роты и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

"Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор", — уточнил Киселёв в беседе с ТАСС.

Военнослужащий, представляющий добровольческое подразделение "Сурикаты", подтвердил в интервью агентству, что диверсанты ВСУ в новой экипировке совершили несколько вылазок на участке Сватово — Кременная. Как пояснил боец, украинских солдат в маскхалатах не видно в тепловизор, однако их можно вычислить благодаря приборам ночного видения.

Ранее стало известно, что военные группировки "Отважные" ВС РФ захватили украинские позиции в районе Кременной.