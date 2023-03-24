Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта в Донбассе. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об очередном успехе армии РФ.
Штурмовая группа группировки "Отважные" атаковала опорный пункт ВСУ и взяла в плен украинских боевиков на участке фронта в районе Сватово — Кременная.
В ходе боевых действий благодаря действиям российских военных войска киевского режима несут крупные потери. Штурмовая пехота и спецназ при поддержке бронегрупп и артиллерии продолжает двигаться вперёд.
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Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.