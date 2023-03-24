РВ: бойцы группировки "О" ВС РФ захватили позиции и солдат ВСУ у Кременной

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта в Донбассе. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали об очередном успехе армии РФ.

Штурмовая группа группировки "Отважные" атаковала опорный пункт ВСУ и взяла в плен украинских боевиков на участке фронта в районе Сватово — Кременная.

В ходе боевых действий благодаря действиям российских военных войска киевского режима несут крупные потери. Штурмовая пехота и спецназ при поддержке бронегрупп и артиллерии продолжает двигаться вперёд.