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РВ: армия Украины готовится к потере Авдеевки на фоне успешного наступления ВС России

Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины готовится к сдаче Авдеевки на фоне успешной наступательной операции российских войск.

РВ: армия Украины готовится к потере Авдеевки на фоне успешного наступления ВС России

Как сообщает "Русская весна", отключение мобильной связи является признаком скорого отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинские боевики хотят помешать гражданскому населению Авдеевки информировать российских солдат об их местонахождении.

По информации издания, Киев вывозит из города сотрудников коммунальных служб и рекомендует мирным жителям эвакуироваться.

"ВСУ начинают готовиться к потере города", — подчёркивается в Telegram-канале "Русской весны".

Ранее военкор Семён Пегов заявил, что российская армия близка к окружению укрепрайона ВСУ в Авдеевки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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