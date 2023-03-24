Wargonzo: российская армия близка к окружению укрепрайона ВСУ в Авдеевке

Российские подразделения вскоре могут попытаться окружить укрепрайон Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, сообщил военкор, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

По его словам, за прошедшие сутки ВС России провели несколько атак у Победы, а также осуществили штурм в городской черте Марьинки, в направлении Первомайского и возле Северного. Он добавил, что бойцы РФ прорвали украинскую оборону и приблизились к населённому пункту Ласточкино, а немного севернее (со стороны Красногоровки) вышли к Степному и Бердычам.

"Вооружённые силы РФ близки к окружению укрепрайона ВСУ в Авдеевке, по которому плотно работала артиллерия и авиация", — подчеркнул Пегов в своём Telegram-канале.

Как пояснил военкор, армия России установила огневой контроль над всеми линиями снабжения украинских боевиков в Авдеевке. Кольцо замкнётся после наступательной операции РФ на Орловку, резюмировал автор проекта Wargonzo.

Ранее военные 110-й бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-под Авлеевки и пожаловались, что их бросили на произвол судьбы.