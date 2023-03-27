Группировка "Восток" пресекла попытку ВСУ провести разведку боем и сбила три БПЛА

Российские военные помешали Вооружённым силам Украины (ВСУ) реализовать разведку боем на Южнодонецком направлении, следует из заявления начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

По его словам, в этой зоне боевых действий удалось уничтожить свыше 30 украинских военнослужащих. Он пояснил, что удары по целям наносили мотострелковые подразделения РФ при поддержке артиллеристов.

Как подчеркнул Гордеев, бойцы РФ с помощью расчётов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ "Валькирия" и "Фурия".

"На Запорожском направлении расчётом зенитного ракетного комплекса "Тор" поражён ещё один БПЛА "Фурия", — уточнил представитель Минобороны России в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что российские военные в зоне СВО уничтожили три снаряда к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.