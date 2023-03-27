Украинские войска разбрасывают с помощью беспилотников на позиции российской армии фальшивые деньги. Об этом заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что изначально ВСУ "посылали" тысячные купюры, теперь в ход пошли двухтысячные. Сейчас солдаты ВС РФ ждут, когда полетят "деньги" номиналом пять тысяч, иронично отметил Рогозин.
Также он рассказал, что украинские боевики по ночам выходят по рации на российских военнослужащих и призывают их сдаться.
"Там девушка старается обворожительно-эротическим голосом, подражая сиренам из греческих мифов, вещать: "Вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!" Мужики ржут над хохлами", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
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