Командование ВСУ о ситуации в Артёмовске: просчитываем разные варианты

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский посетил Артёмовское направление.

Командующий украинскими Сухопутными войсками оценил обстановку и принял меры по решению проблем, "препятствующих выполнению боевых задач". Кстати, Сырский охарактеризовал ситуацию на этом фронте, как "стабильно сложную".

"ВС РФ продолжают вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", — цитирует генерала ВСУ "ПолитНавигатор".

Оборона Артёмовска обусловлена военной необходимостью и основывается на возведенных оборудованных огневых сооружениях, отметил глава Сухопутных сил ВСУ. По его словам, армия Украины просчитывает все возможные варианты развития событий.

"Будем действовать адекватно сложившейся обстановке", — подытожил Сырский.