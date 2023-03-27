Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский посетил Артёмовское направление.
Командующий украинскими Сухопутными войсками оценил обстановку и принял меры по решению проблем, "препятствующих выполнению боевых задач". Кстати, Сырский охарактеризовал ситуацию на этом фронте, как "стабильно сложную".
"ВС РФ продолжают вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", — цитирует генерала ВСУ "ПолитНавигатор".
Оборона Артёмовска обусловлена военной необходимостью и основывается на возведенных оборудованных огневых сооружениях, отметил глава Сухопутных сил ВСУ. По его словам, армия Украины просчитывает все возможные варианты развития событий.
"Будем действовать адекватно сложившейся обстановке", — подытожил Сырский.
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