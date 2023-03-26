Российский солдат в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Угледаром российский солдат в одиночку захватил украинский опорный пункт.

О том, что военнослужащий оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным Цыган захватил опорный пункт ВСУ, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на источники.

Боец рассказал, что боевики армии Украины вели обстрел из танка, гранатомётов и миномётов. При этом у ВС РФ каждые 5-6 минут появлялся новый раненый

"Смотрю — пацаны лежат на полу. Человек 16 было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я просто понял, что до утра никто просто не доживёт", — сообщает солдат.

Тогда Цыган принял решение захватить этот украинский опорный пункт. По его словам, он рассчитывал, что ВСУ уже успели выдохнуться, так как вели обстрел довольно давно. Боец рассказал, что заскочил в опорный пункт, а там сидит пулемётчик и ведёт огонь.

"Зашел, сразу кинул гранату", — просто рассказывает боец о подвиге, за который он был награждён орденом Мужества.