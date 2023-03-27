Неизвестные совершили покушение на начальника управления полиции Мариуполя Михаила Москвина.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики, машина правоохранителя внезапно взорвалась. Подчёркивается, что к ней было прикреплено разрушительное устройство.
По словам источника агентства, Москвин контужен, сейчас с ним работают медики. В момент ЧП пострадавший находился рядом с авто.
"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина", — подтвердил источник.
Ранее сообщалось, что попытка покушения была совершена на заместителя руководителя Каховской администрации Виталия Гура. Злоумышленники намеревались взорвать машину, на которой ездил чиновник.
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