ТАСС: в Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Неизвестные совершили покушение на начальника управления полиции Мариуполя Михаила Москвина.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики, машина правоохранителя внезапно взорвалась. Подчёркивается, что к ней было прикреплено разрушительное устройство.

По словам источника агентства, Москвин контужен, сейчас с ним работают медики. В момент ЧП пострадавший находился рядом с авто.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина", — подтвердил источник.

Ранее сообщалось, что попытка покушения была совершена на заместителя руководителя Каховской администрации Виталия Гура. Злоумышленники намеревались взорвать машину, на которой ездил чиновник.