Сатановский о волне протестов в Израиле: "Евреи привыкли разносить своё государство"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израиль каждые две-три тысячи лет занимается уничтожением государственности. Об этом заявил президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.

Он назвал такую ситуацию "нормальной еврейской историей". По его словам, Израиль сейчас серьёзно расколот. При этом эксперт добавил, что "чудовищные" группировки и альянсы, борющиеся за доступ к власти, не способны одержать победу над своими конкурентами.

Как напомнил специалист, протесты в Израиле разгорелись из-за судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он считает, что инициатива политика является разумной, но не очень популярной.

"Раз в тысячу-две тысячи лет евреи привыкли разносить своё государство", — отметил Сатановский в беседе с ФАН.

Кроме того, эксперт не исключил, что протесты спровоцируют новый развал политической системы Израиля.