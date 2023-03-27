Бывший директор Нацразведки США: пора беспокоиться по поводу партнёрства России и Китая

Бывший руководитель Нацразведки США Джон Рэтклифф сказал, что Вашингтону стоит волноваться по поводу сотрудничества Москвы и Пекина.

"Мы должны начать беспокоиться", — подчеркнул Рэтклифф, передаёт Fox News.

Таким образом экс-разведчик отреагировал на переговоры главы РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Москве. Как отметил Рэтклифф, лидеры беседовали и раньше, но в этот раз открытый диалог о новой обстановке в мире демонстрирует изменение политики России, КНР и их союзников в отношении Штатов.

По мнению бывшего директора ведомства, Москва и Пекин указывают на ослабление авторитета Вашингтона. При этом президент США Джо Байден подтверждает мнение китайских и российских коллег, добавил Рэтклифф.