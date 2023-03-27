Эксперт глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн заявил, что военно-политический блок НАТО самостоятельно сблизил Пекин и Москву.
При этом остальные страны поддержат побеждающую сторону, предупредил специалист. Он объяснил, что Евросоюз ослаб из-за конфликта на Украине, потери дешёвых российских энергоносителей и продуктов.
Как добавил Шэн в статье для South China Morning Post, альянс напрасно назвал КНР и Россию "экзистенциальными угрозами". Военные стратеги всегда боялись, что им придётся бороться с противниками на территории, которую не способен окружить какой-либо флот, подчеркнул учёный.
Ранее обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова сообщила, что Вашингтон ищет способ рассорить Пекин и Москву.
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