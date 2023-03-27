О вероятном контрнаступлении украинских войск на Запорожском фронте спецоперации говорят многие аналитики и военные эксперты. На подготовку к нему указывают активные действия противника в регионе. Командование пополняет ряды ВСУ в Запорожье, и, вероятно, к лету на этом направлении можно будет увидеть и новую западную технику.
Сейчас на данном направлении продолжаются позиционные бои, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Отмечается, что противник выстроил линию обороны, но она постоянно находится под ударами танков, миномётов и артиллерии войск ВС России. Также российские бойцы активно и успешно применяют осколочные бомбы, которые сбрасывает с квадрокоптеров Mavic. На видео показан один из таких точных прилётов по опорному пункту ВСУ.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.