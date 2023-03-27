ВС РФ нанесли ракетный удар по военкомату и местам дислокации ВСУ в Славянске

Российские военные в понедельник нанесли ракетный удар по зданию военкомата во временно подконтрольном киевскому режиму Славянске в ДНР. Фото и видео с места прилёта публикуют в украинских соцсетях. Информацией также поделился в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный.

Репортёр отметил, что ракетный удар пришёлся на здание военкомата, а также места дислокации нескольких подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) и нацгвардии.

Сообщается, что накануне в местный военный комиссариат, прибыла группа украинских военных из Харьковской области, добавил военкор.