Разведка Британии: атаковавшие военную базу РФ в Крыму морские дроны не поразили ни одного корабля

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атаковавшие 22 марта российскую военно-морскую базу в Севастополе морские дроны пока не поразили ни одного корабля. Об этом заявляют в разведке Британии, пишет украинское издание "Страна" в своём Telegram-канале.

В свежей сводке ведомства отмечается, что в атаке участвовали не менее трёх надводных беспилотных кораблей и один воздушный беспилотник.

Один беспилотный надводный аппарат в итоге был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Официальные лица РФ заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", — сообщает британская разведка.