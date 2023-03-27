Атаковавшие 22 марта российскую военно-морскую базу в Севастополе морские дроны пока не поразили ни одного корабля. Об этом заявляют в разведке Британии, пишет украинское издание "Страна" в своём Telegram-канале.
В свежей сводке ведомства отмечается, что в атаке участвовали не менее трёх надводных беспилотных кораблей и один воздушный беспилотник.
Один беспилотный надводный аппарат в итоге был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Официальные лица РФ заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", — сообщает британская разведка.
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