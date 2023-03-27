Военный эксперт рассказал об ответе НАТО на размещение ядерного оружия в Белоруссии

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, как может ответить НАТО на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.

По словам военного эксперта, в ответ Североатлантический альянс может разметить ракеты в Прибалтике, Польше и Финляндии. При этом эти боеприпасы необязательно будут ядерными.

"У Европы есть и другие возможности в плане противодействия в неядерном оснащении, к примеру, размещение систем МЛРС в Германии, Польше, Прибалтике и в перспективе даже в Финляндии. Последняя страна заявила о своем неядерном статусе, но это не мешает размещать там ракетные системы", — сказал Корнев в беседе с iReactor.

Он напомнил, что США хотели до 2014 года вывести ядерное оружие из Европы. Однако после начала украинского кризиса Вашингтон передумал и решил модернизировать ТЯО.

Ранее Москва и Минск договорились о том, что Россия к 1 июля разместит своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По словам президента Владимира Путина, РФ не нарушит международные обязательства, поскольку сделает то же, что в течение многих лет делают США.