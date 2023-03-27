Арестович: наступление ВСУ обернётся "огромными потерями", если Запад не даст дальнобойные ракеты

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление вооружённых сил Украины (ВСУ) обернётся огромными потерями, если Запад не предоставит Киеву дальнобойные ракеты. Об этом заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович.

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", — сказал он в эфире канала LRT Television.

Речь о поставках дальнобойного вооружения на данный момент не идёт, а может идти лишь о принятии новых решений на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, заметил Арестович.

По его словам, готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому помощь Киеву будет необходима для следующего.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предрёк массовые атаки беспилотников перед наступлением ВСУ в мае.

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