МК: Леонков предрёк массовые атаки беспилотников перед наступлением ВСУ в мае

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление украинской армии, скорее всего, начнётся в мае. А до этого массированные налёты беспилотников ВСУ на российскую территоририю и теракты могут усилиться. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "МК".

Аналитик считает, что наступление ВСУ может начаться внезапно, а задействованы в нём будут литовские, финские, эстонские и польские наёмники.

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Наступление, несмотря на относительное затишье, которое наблюдается сейчас, всё же состоится, руководить им будут опытные офицеры стран НАТО, а основную ударную силу, будет составлять иностранная бронетехника, которую завозят на территорию Украину хитрыми логистическими схемами, пояснил собеседник издания.

Скорее всего, россиянам предстоит стать свидетелями ещё не одного налёта беспилотников, как это произошло в воскресенье в Тульской области, а также, возможно, даже террористических атак, заключил Леонков.