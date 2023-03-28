ТАСС: ВС РФ пресекли попытку выдвижения колонны с техникой ВСУ в Запорожье

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска предприняли попытку перебросить бронированную технику из села Лукьяновское на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Разведчики РФ засекли передвижение колонны из 10 БМП украинских националистов.

По словам Гордеева, российские военные вовремя пресекли попытку переброса БМП.

"Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населённого пункта Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин", — пояснил начальник пресс-центра ТАСС.

По его словам, российские бойцы открыли огонь, в ходе чего уничтожили две БМП.

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