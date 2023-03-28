РИА Новости: ВСУ готовят контрнаступление по всем фронтам. Штурмовики ВКС РФ готовы

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики готовят контрнаступление по всем фронтам, однако российские силы готовы отразить любые попытки Киева, сообщили лётчики-штурмовики ВКС России.

Как подчеркнули бойцы, никто не позволит киевскому режиму подойти близко к российским рубежам.

"Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи", — рассказал РИА Новости лётчик.

Когда конкретно киевский режим готовит контрнаступление, собеседник агентства не сообщил.

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