Экс-главком ВСУ Муженко опасается, что Россия возьмёт большую часть Украины к 2025 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко допустил, что Россия будет контролировать большую часть Украины к 2025 году.

По его мнению, обстановка на линии боевого соприкосновения указывает на способность российской армии взять правобережные регионы — от Харькова и Полтавы на юг. Он считает, что стратегическая операция РФ продолжится, однако никто точно не знает, какие планы вынашивает Кремль.

"Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега", — приводит комментарий Муженко украинское издание "Факты".

Ранее читатели American Thinker призвали к разделу "обречённой на поражение" Украины. Они порекомендовали передать все земли к востоку от Днепра Москве, а территории к западу от реки — Варшаве.

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