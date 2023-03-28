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РИА Новости: "Солнцепёк" поразил огневые точки и позиции ВСУ на Авдеевском направлении

0:52
Силовые структуры

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1а "Солнцепёк" Вооружённых сил России при поддержки реактивных систем залпового огня "Град" поразила огневые точки и позиции украинских боевиков в зоне спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ нанесли удары по целям на Авдеевском направлении. На эксклюзивной видеозаписи, обнародованной агентством, видно, как "Солнцепёк" плотно накрывает места сосредоточения военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские десантники с помощью систем "Солнцепёк" сокрушили позиции ВСУ в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Огонь по обнаруженным целям корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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