Специалисты НАТО собирают информацию о ситуации в самых горячих точках Артёмовска для принятия новых решений. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские СМИ не стали распространять данные о том, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский побывал в Артёмовске вместе с иностранными гражданами, которые наблюдали за обстановкой.
"По сути, это являлось рекогносцировкой на местности", — подчеркнул подполковник в беседе с РИА Новости.
Он убеждён: представители НАТО работали отдельно от ВСУ, чтобы собрать необходимые сведения для собственного вышестоящего командования.
Ранее Марочко сообщил о переполненных моргах под Артёмовском из-за больших потерь в рядах украинской армии.
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