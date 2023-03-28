Марочко: НАТО собирает информацию о ситуации в Артёмовске для новых решений

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Специалисты НАТО собирают информацию о ситуации в самых горячих точках Артёмовска для принятия новых решений. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские СМИ не стали распространять данные о том, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский побывал в Артёмовске вместе с иностранными гражданами, которые наблюдали за обстановкой.

"По сути, это являлось рекогносцировкой на местности", — подчеркнул подполковник в беседе с РИА Новости.

Он убеждён: представители НАТО работали отдельно от ВСУ, чтобы собрать необходимые сведения для собственного вышестоящего командования.

Ранее Марочко сообщил о переполненных моргах под Артёмовском из-за больших потерь в рядах украинской армии.

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