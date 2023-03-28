Морги, расположенные в населённом пункте Часов Яр под Артёмовском, переполнены из-за больших потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлении, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, Киев пытается направить тела погибших украинских военных в другие подконтрольные ему города. Как пояснил подполковник, ресурсы моргов в Часове Яре исчерпаны.
"Медицинские учреждения отказываются принимать тела", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что киевский режим тратит много времени на транспортировку погибших солдат, ведь Украине не хватает транспорта и медработников для организации таких перевозок.
Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск.
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