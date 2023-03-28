Подполковник Марочко: Киев резко увеличил использование дронов в ЛНР

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим в два-три раза увеличил применение беспилотников на Луганском направлении, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно использовать дроны на фоне благоприятных погодных условий и свежих поставок техники Запада. Как пояснил подполковник, украинские боевики обращаются к беспилотникам разных модификаций в ЛНР.

"В зоне ответственности второго армейского корпуса Министерства обороны России противник кратко увеличил использование беспилотных летательных аппаратов", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что на Луганском направлении разведчики неоднократно замечали тяжёлые гексакоптеры ВСУ, которые способны сбрасывать миномётные снаряды.

Ранее Марочко сообщил о выдвижении большого количества украинских колонн с военной техникой в Харьковскую область.

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