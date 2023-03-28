Марочко: Киев перебрасывает большое количество техники в Харьковскую область

Киевский режим приступил к переброске военной техники в Харьковскую область, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, боевики ВСУ перевозят оружие и снаряды через населённый пункт Купянск.

"Отмечается перемещение большого числа военных колонн вооружённых формирований Украины", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что одна часть машин устремилась к Новосёловскому, другая — к Изюму, который остаётся под контролем Киева. Как пояснил подполковник, очевидцы сообщают об огромном количестве военного оборудования и солдат ВСУ на участке Изюм — Славянск.

Ранее военспец Виталий Киселёв заявил, что украинские офицеры, готовившие наступление на Сватово, внезапно уехали в Харьковскую область.

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