Житель Донецка лишился обеих ног из-за обстрела ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики утром 28 марта дважды обстреляли северо-запад Донецка. Под удар попал посёлок Октябрьский Куйбышевского района. Как сообщают местные власти, в результате налёта были ранены два человека.

Один из жителей посёлка получил серьёзные травмы. Взрывом снаряда ему оторвало обе ноги. О состоянии другого пострадавшего пока ничего неизвестно.

Напомним, что утром 28 марта ВСУ нанесли удары по Донецку американскими ракетами HIMARS. По данным СЦКК, зафиксированы прилёты по Киевскому и Куйбышевскому районам города. По ним выпущены две ракеты. В результате серьёзные повреждения получили многоквартирные дома по улице Куйбышева.

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