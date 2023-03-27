Хаотичные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по прифронтовым населённым пунктам Донецкой Народной Республики свидетельствуют о том, что киевский режим не готов к контрнаступлению, считает советник врио руководителя республики Ян Гагин.
По его словам, украинские власти регулярно анонсируют атаки на Донецк, Крымский полуостров и Мелитополь.
"Но сейчас противник не готов к полномасштабному контрнаступлению", — подчеркнул Гагин в эфире канала "Россия 1".
Советник также сообщил о готовности военнослужащих ДНР бороться с украинскими боевиками, если они всё-таки решатся на атаку.
Ранее авторы WSJ заявили, что армия Украины не способна начать контрнаступление в стиле НАТО с массированного воздушного удара. Как отмечает газета, Киев столкнулся с дефицитом истребителей и крылатых ракет.
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