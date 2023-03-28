RT: боевики ВСУ намеренно делают опорники в церквях

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии целенаправленно возводят опорные пункты в церквях, потому что российские солдаты не будут по ним открывать огонь. Об этом рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.

В таких случаях военнослужащие ВС РФ окружают противника с флангов и заходят в тыл. Командир танковой роты с позывным "Хабаровск" отметил, что после этого у боевики ВСУ оказываются перед выбором:

"Либо выходят, либо сдаются в плен, либо становятся мёртвыми".

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