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RT: боевики ВСУ намеренно делают опорники в церквях

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Силовые структуры

Боевики украинской армии целенаправленно возводят опорные пункты в церквях, потому что российские солдаты не будут по ним открывать огонь. Об этом рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.

RT: боевики ВСУ намеренно делают опорники в церквях

В таких случаях военнослужащие ВС РФ окружают противника с флангов и заходят в тыл. Командир танковой роты с позывным "Хабаровск" отметил, что после этого у боевики ВСУ оказываются перед выбором:

"Либо выходят, либо сдаются в плен, либо становятся мёртвыми".

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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