Пехота "Отважных" ВС РФ взяла в плен раненого десантника в ходе штурма опорника ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пехота группировки "Отважные" штурмовала опорный пункт ВСУ в районе Кременной. Среди выживших боевиков украинской армии остался десантник. Военный получил ранение в бедро и нуждался в медицинской помощи.

Солдаты ВС РФ взяли в плен раненого украинца и помогли ему перед тем, как отправить в госпиталь. Один из бойцов "Отважных" попросил боевика ВСУ сказать фразу за поддержку России, однако его сослуживцы сразу пресекли подобные действия.

"Эти парни воюют уже год, они только что вышли из боя и не потеряли человечность и честь", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".