Пехота группировки "Отважные" штурмовала опорный пункт ВСУ в районе Кременной. Среди выживших боевиков украинской армии остался десантник. Военный получил ранение в бедро и нуждался в медицинской помощи.
Солдаты ВС РФ взяли в плен раненого украинца и помогли ему перед тем, как отправить в госпиталь. Один из бойцов "Отважных" попросил боевика ВСУ сказать фразу за поддержку России, однако его сослуживцы сразу пресекли подобные действия.
"Эти парни воюют уже год, они только что вышли из боя и не потеряли человечность и честь", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".
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На Украине ожидают увидеть другую картину на фронте летом.