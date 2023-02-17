Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Коц: России не обойтись без второй волны частичной мобилизации
Разведчики ВС РФ уничтожили спецгруппу ВСУ в районе Кременной
Офицер США Риттер: президент Зеленский проиграет России и повторит судьбу Гитлера
Аналитик об инициативе РАНХигС сократить школьные каникулы: учиться летом в жару ни для кого не является позитивным
Военкор Коц заявил, что освобождение Донбасса займёт минимум два года
Мария Захарова: Киев заблокировал мирные переговоры по указке США
Кедми рассказал, как Россия уничтожит военный кулак США: "Загонят в каменный век"
Евродепутата Уоллеса возмутила безнаказанность США за подрыв "Северных потоков"
Французы высмеяли слова Макрона о невозможности победы России на Украине

Пехота "Отважных" ВС РФ взяла в плен раненого десантника в ходе штурма опорника ВСУ

0:43
Силовые структуры

Пехота группировки "Отважные" штурмовала опорный пункт ВСУ в районе Кременной. Среди выживших боевиков украинской армии остался десантник. Военный получил ранение в бедро и нуждался в медицинской помощи.

Пехота "Отважных" ВС РФ взяла в плен раненого десантника в ходе штурма опорника ВСУ

Солдаты ВС РФ взяли в плен раненого украинца и помогли ему перед тем, как отправить в госпиталь. Один из бойцов "Отважных" попросил боевика ВСУ сказать фразу за поддержку России, однако его сослуживцы сразу пресекли подобные действия.

"Эти парни воюют уже год, они только что вышли из боя и не потеряли человечность и честь", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года

На Украине ожидают увидеть другую картину на фронте летом.

РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева
США ждут ужасные последствия из-за "Северных потоков"
Военкор Коц раскрыл, что намечается в зоне спецоперации
Нагиев об отказе стать ведущим премии Муз-ТВ: придёт время, и мы наградим действительно лучших
Нагиев об отказе стать ведущим премии Муз-ТВ: придёт время, и мы наградим действительно лучших
Последние материалы
Пехота "Отважных" ВС РФ взяла в плен раненого десантника в ходе штурма опорника ВСУ
Разведчики ВС РФ уничтожили спецгруппу ВСУ в районе Кременной
Офицер США Риттер: президент Зеленский проиграет России и повторит судьбу Гитлера
Аналитик об инициативе РАНХигС сократить школьные каникулы: учиться летом в жару ни для кого не является позитивным
Военкор Коц заявил, что освобождение Донбасса займёт минимум два года
Мария Захарова: Киев заблокировал мирные переговоры по указке США
Кедми рассказал, как Россия уничтожит военный кулак США: "Загонят в каменный век"
Евродепутата Уоллеса возмутила безнаказанность США за подрыв "Северных потоков"
Французы высмеяли слова Макрона о невозможности победы России на Украине
Генерал Гурулёв назвал Брянскую и Курскую области РФ направлениями ударов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников