Подоляка: Киев опасается, что Авдеевка или Северск будут следующими после Артёмовска

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть опасается, что Авдеевка или Северск будут следующими после Артёмовска.

У Украины хватает проблем и на других фронтах. Авдеевка — важный стратегический центр, тут можно сделать качественные опорники, сюда можно стянуть артиллерию, которая продолжит обстреливать Донецк.

Об этом в прямом эфире Первого канала сказал военный блогер Юрий Подоляка.

Разбив эту группировку, армия РФ может решить проблему обстрелов, поскольку данный населённый пункт является последним рубежом, входящим в донецкую агломерацию, а затем начинаются степи, где держать оборону намного труднее, отметил аналитик.

"ВСУ сложно удерживать Артёмовск, так как артиллерия не может эффективно поддерживать пехоту в городских кварталах. Мы, наоборот, можем это делать, поэтому идём вперёд. Противник понимает, что не способен держать линию, поэтому откатывается. Сейчас украинцы применяют новую тактику и, отступая, взрывают здания. Так они пытаются задержать наше наступление", — добавил Подоляка.

По его словам, Авдеевка сейчас в полукольце, однако дорога через Ласточкино и Орловку ещё достаточно неплохо работает. Также эксперт напомнил, что президент Зеленский провёл заседание Генштаба ВСУ в Днепропетровске. А основное направление контрудара, которое рассматривают в ставке противника — Запорожское.

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