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Снабжение ВСУ в Артёмовске осложнилось из-за российских "умных" мин: подробности

1:27
Силовые структуры

Неделю назад подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 67-й механизированной бригады и 71-й егерской бригады ВСУ столкнулись с разрушением переправ, наведённых после вывода украинской армии из центра Артёмовска.

Снабжение ВСУ в Артёмовске осложнилось из-за российских "умных" мин: подробности

Переправы уничтожены в нескольких районах, а в районе Хромово — Часов Яр она являлась последней дорогой, по которой националисты получали снабжение, пишет портал "Украина.ру".

Теперь армия Украины вынуждена искать обходные пути, совершая многокилометровые объезды разбитых дорог на лёгкой автотехнике, часто не имеющей защиты. При этом техника попадает под обстрел нетипичного для этого фронта вооружения. По колоннам ВСУ с боекомплектом и припасами российская армия применяет планирующие высокоточные мины "Грань" (120 мм).

Эти боеприпасы с полуактивным лазерным наведением применяют и для ударов по переправам, и для уничтожения транспорта. Колонны с боекомплектом, топливом и средствами связи поражаются с точностью до нескольких сантиметров.

Мина "Грань" по осколочному действию превосходит штатные мины ВС РФ. Для поражения огневой точки на дальности 6 километров нужно израсходовать 100-200 штатных мин. Теперь же достаточно максимум двух мин "Грань".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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