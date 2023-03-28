РВ: ВСУ перебрасывают к фронту колонны американской бронетехники

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывают куда-то колонны американской бронетехники. Видео, которое публикуют в соцсетях, поделились корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что кадры с боевыми машинами пехоты, бронетранспортёрами и бронированными автомобилями, которые куда-то едут, появились в украинских соцсетях.

Репортёры предположили, что они могут направляться на фронт. Правда, на видео может быть как Украина, так и западный полигон, где боевики ВСУ обучаются управлению западным вооружением, добавили авторы канала.