Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывают куда-то колонны американской бронетехники. Видео, которое публикуют в соцсетях, поделились корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что кадры с боевыми машинами пехоты, бронетранспортёрами и бронированными автомобилями, которые куда-то едут, появились в украинских соцсетях.
Репортёры предположили, что они могут направляться на фронт. Правда, на видео может быть как Украина, так и западный полигон, где боевики ВСУ обучаются управлению западным вооружением, добавили авторы канала.
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