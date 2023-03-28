Российские военные впервые сбили в зоне спецоперации управляемый натовский снаряд РСЗО GLSDB, который называют "умной авиабомбой" с двигателем. Бобму удалось перехватить ПВО. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что средствами ПВО было перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.
Дальность такого высокоточного боеприпаса, как утверждает производитель, превышает 150 километров. Поставки Украине этих бомб США впервые анонсировали в январе 2023 года.
Ранее, по словам военных экспертов, ВС РФ не сталкивались с "умными бомбами" на поле боя, однако возможность бороться с ними есть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.