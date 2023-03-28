Минобороны: военные России впервые сбили управляемый снаряд GLSDB в зоне СВО

0:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные впервые сбили в зоне спецоперации управляемый натовский снаряд РСЗО GLSDB, который называют "умной авиабомбой" с двигателем. Бобму удалось перехватить ПВО. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что средствами ПВО было перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Дальность такого высокоточного боеприпаса, как утверждает производитель, превышает 150 километров. Поставки Украине этих бомб США впервые анонсировали в январе 2023 года.

Ранее, по словам военных экспертов, ВС РФ не сталкивались с "умными бомбами" на поле боя, однако возможность бороться с ними есть.

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