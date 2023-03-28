В Тюмени продлён арест молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Суд в Тюмени продлил арест молодых людей, которые, предположительно, являются членами террористического сообщества.

Как заявили представители судебной системы региона, обвиняемые останутся под стражей минимум до 29 мая этого года.

"Роман Паклин и Юрий Незнамов, Дениз Айдын, обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, будут находится под стражей", — добавили в пресс-службе, передаёт Megatyumen.ru.

По информации правоохранителей, два жителя Тюменской области в августе прошлого года намеревались взорвать бомбу возле ТЭЦ-2. Предполагаемых преступник задержали полицейские.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.