Суд в Тюмени продлил арест молодых людей, которые, предположительно, являются членами террористического сообщества.
Как заявили представители судебной системы региона, обвиняемые останутся под стражей минимум до 29 мая этого года.
"Роман Паклин и Юрий Незнамов, Дениз Айдын, обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, будут находится под стражей", — добавили в пресс-службе, передаёт Megatyumen.ru.
По информации правоохранителей, два жителя Тюменской области в августе прошлого года намеревались взорвать бомбу возле ТЭЦ-2. Предполагаемых преступник задержали полицейские.
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