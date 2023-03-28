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В Тюмени продлён арест молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта

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Силовые структуры

Суд в Тюмени продлил арест молодых людей, которые, предположительно, являются членами террористического сообщества.

В Тюмени продлён арест молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта

Как заявили представители судебной системы региона, обвиняемые останутся под стражей минимум до 29 мая этого года.

"Роман Паклин и Юрий Незнамов, Дениз Айдын, обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, будут находится под стражей", — добавили в пресс-службе, передаёт Megatyumen.ru.

По информации правоохранителей, два жителя Тюменской области в августе прошлого года намеревались взорвать бомбу возле ТЭЦ-2. Предполагаемых преступник задержали полицейские.

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В Петербурге задержаны вербовщики террористов
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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