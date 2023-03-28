Ищенко: крах фронта под Авдеевкой для ВСУ катастрофичнее, чем в Бахмуте

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем вызвано упорное нежелание украинской армии сдать Бахмут (Артёмовск).

Продолжая оборонять Артёмовск, Киев надеется восстановить силы, подтянуть резервы и начать контрнаступление, считает эксперт.

"Я не думаю, что им это удастся. Проблема не только в Бахмуте. У них сейчас под Авдеевкой рушится фронт, что гораздо катастрофичнее", — сказал Ищенко в разговоре с "Военным делом".

Он объяснил, что после падения Артёмовска следующая укреплённая агломерация, которую намерены долго удерживать ВСУ, это линия Славянск -Краматорск -Дружковка-Константиновка-Торецк. А если российские войска захватят контроль и над расположенной поблизости Авдеевкой, тогда у ВС РФ есть все возможности наступать минимум до Покровска — для этого им нужно будет просто обойти с фланга и зайти в тыл этого укреплённого украинского рубежа.

"Тогда эта линия обороны обесценится, так как перерезаются коммуникации обороняющихся там войск. Поэтому рассчитывать на какое-то серьезное наступление украинцам не приходится", — добавил Ищенко.

А падение Авдеевки будет означать для ВС РФ не только возможность зайти в тыл рубежа от Славянска до Торецка, но также в тыл запорожской группировки ВСУ, которая, по слухам, готовит наступление на юге.

Если всё будет по его прогнозу, группировке ВСУ в Запорожье придётся отказаться от своих планов на наступление, потому что для них такие попытки станут гарантией поражения, уверен Ищенко.

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