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Ищенко: крах фронта под Авдеевкой для ВСУ катастрофичнее, чем в Бахмуте

1:40
Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем вызвано упорное нежелание украинской армии сдать Бахмут (Артёмовск).

Ищенко: крах фронта под Авдеевкой для ВСУ катастрофичнее, чем в Бахмуте

Продолжая оборонять Артёмовск, Киев надеется восстановить силы, подтянуть резервы и начать контрнаступление, считает эксперт.

"Я не думаю, что им это удастся. Проблема не только в Бахмуте. У них сейчас под Авдеевкой рушится фронт, что гораздо катастрофичнее", — сказал Ищенко в разговоре с "Военным делом".

Он объяснил, что после падения Артёмовска следующая укреплённая агломерация, которую намерены долго удерживать ВСУ, это линия Славянск -Краматорск -Дружковка-Константиновка-Торецк. А если российские войска захватят контроль и над расположенной поблизости Авдеевкой, тогда у ВС РФ есть все возможности наступать минимум до Покровска — для этого им нужно будет просто обойти с фланга и зайти в тыл этого укреплённого украинского рубежа.

"Тогда эта линия обороны обесценится, так как перерезаются коммуникации обороняющихся там войск. Поэтому рассчитывать на какое-то серьезное наступление украинцам не приходится", — добавил Ищенко.

А падение Авдеевки будет означать для ВС РФ не только возможность зайти в тыл рубежа от Славянска до Торецка, но также в тыл запорожской группировки ВСУ, которая, по слухам, готовит наступление на юге.

Если всё будет по его прогнозу, группировке ВСУ в Запорожье придётся отказаться от своих планов на наступление, потому что для них такие попытки станут гарантией поражения, уверен Ищенко.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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