Политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем вызвано упорное нежелание украинской армии сдать Бахмут (Артёмовск).
Продолжая оборонять Артёмовск, Киев надеется восстановить силы, подтянуть резервы и начать контрнаступление, считает эксперт.
"Я не думаю, что им это удастся. Проблема не только в Бахмуте. У них сейчас под Авдеевкой рушится фронт, что гораздо катастрофичнее", — сказал Ищенко в разговоре с "Военным делом".
Он объяснил, что после падения Артёмовска следующая укреплённая агломерация, которую намерены долго удерживать ВСУ, это линия Славянск -Краматорск -Дружковка-Константиновка-Торецк. А если российские войска захватят контроль и над расположенной поблизости Авдеевкой, тогда у ВС РФ есть все возможности наступать минимум до Покровска — для этого им нужно будет просто обойти с фланга и зайти в тыл этого укреплённого украинского рубежа.
"Тогда эта линия обороны обесценится, так как перерезаются коммуникации обороняющихся там войск. Поэтому рассчитывать на какое-то серьезное наступление украинцам не приходится", — добавил Ищенко.
А падение Авдеевки будет означать для ВС РФ не только возможность зайти в тыл рубежа от Славянска до Торецка, но также в тыл запорожской группировки ВСУ, которая, по слухам, готовит наступление на юге.
Если всё будет по его прогнозу, группировке ВСУ в Запорожье придётся отказаться от своих планов на наступление, потому что для них такие попытки станут гарантией поражения, уверен Ищенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.