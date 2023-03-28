В Артёмовске регулярные российские войска начали усиливать штурмовиков.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый.
"Мы видим в первую очередь воздушно-десантные войска", — цитирует представителя украинских формирований издание "Политнавигатор".
Он отметил, что российским подразделениям оказывается вся необходимая авиационная и артиллерийская поддержка.
Надо отметить, что украинские военные ресурсы, основываясь на анализе опубликованных националистами видеороликов, признали, что боевые действия уже идут в центре города.
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