Спикер ВСУ Череватый: на Артёмовск пошла "российская десантура"

В Артёмовске регулярные российские войска начали усиливать штурмовиков.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый.

"Мы видим в первую очередь воздушно-десантные войска", — цитирует представителя украинских формирований издание "Политнавигатор".

Он отметил, что российским подразделениям оказывается вся необходимая авиационная и артиллерийская поддержка.

Надо отметить, что украинские военные ресурсы, основываясь на анализе опубликованных националистами видеороликов, признали, что боевые действия уже идут в центре города.