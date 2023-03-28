Полковник запаса: России не нужно делать аналоги "умной бомбы" GLSDB

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дальнобойные "умные авиабомбы" GLSDB, которые начали применять украинские военные, может перехватывать российская ПВО. Также она перехватывает ракеты РСЗО HIMARS, беспилотники и контролирует воздушное пространство в зоне спецоперации. Об этом рассказал в беседе с Pravda.Ru военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Аналитик отметил, что эти снаряды — совместная разработка американских Boeing и шведских SAAB. Они в январе были анонсированы для поставок на Украину, и первая партия была поставлена.

"В чём сущность этого снаряда? Это авиабомба с приделанным реактивным двигателем. Дальность её может достигать до 150 км. Поэтому наша ПВО научилась перехватывать эти снаряды. Поэтому, я считаю, что в дальнейшем мы так же будем успешно с ними бороться, как боремся с системами залпового огня HIMARS", — объяснил офицер.

По его словам, у российских военных есть реактивные системы залпового огня, такие как "Ураган" и "Точка-У". Поэтому делать какие-то самопальные снаряды, чтобы их применять России не надо.

"У нас вполне достаточно своего вооружения другого", — заключил собеседник издания.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что ПВО впервые перехватила американскую "умную бомбу" в зоне СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.