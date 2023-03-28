The Guardian: Песков в декабре заявил, что конфликт на Украине продлится "очень долго"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на вечеринке в декабре прошлого года, что военные действия на Украине продлятся очень долго. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Издание рассказывает, что официальный представитель Кремля якобы высказал своё мнение во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты России, которые подняли тост за установление мира.

По словам источника, Песков сказал, что "всё будет гораздо сложнее", и процесс займёт "очень, очень много времени".

После его слов, стало понятно, что конфликт продлится ещё довольно долго, добавил один из гостей.

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