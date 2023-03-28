Asia Times: при вторжении в Крым ВСУ помогут силы НАТО

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нападение вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым, которое планируется в конце весны — начале лета, может сопровождаться включением в операцию части сил НАТО. Об этом пишет издание Asia Times.

В наступлении на полуостров в составе ВСУ будут задействованы западные танки, самолёты и боеприпасы, добавил обозреватель.

Автор статьи считает, что при таком развитии событий Россия может применить свой арсенал тактического ядерного оружия.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что наступление ВСУ обернётся "огромными потерями", если Запад не даст дальнобойные ракеты.

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