РИА Новости: Киев мобилизует наркоманов с судимостью и раздаёт им запрещённые вещества

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим раздаёт запрещённые вещества по официально программе "замещения" мобилизованным наркоманам, заявил пленный украинский военный.

По его словам, в большинстве случаев, зависимым боевикам выдают метадон. Как рассказал военный, военкомы знали, что мобилизуют наркомана, но это никого не смутило.

"Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза, — рассказал ВСУшник РИА Новости. — Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определённую сумму, и тебе выдают эти таблетки. Это программа замещения "уличного" метадона".

По словам украинца, мобилизуют всех без разбора. в рядах ВСУ много наркоманов и тех, кто побывал в тюрьме по тяжким статьям, в том числе за хранение и распространение запрещённых веществ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.