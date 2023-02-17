РИА Новости: ВСУшникам привозили наркотики на фронт волонтёры — пили водку, нюхали амфетамин

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ не обращало внимания на употребление наркотиков солдатами, а вещества на фронт доставляли волонтёры с гуманитарной помощью, рассказал российским силовикам пленный украинский солдат Иван Василенко из Полтавы.

По его словам, солдаты употребляли алкоголь и запрещённые вещества перед выходом за линию соприкосновения. Командование не запрещало, так как украинцы "шли на убой".

"Пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали. Командование всё это видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали "на ноль", нас кидали просто на мясо, — приводит слова Василенко РИА Новости. — Доставляли в основном через волонтёров, договаривались. Если знаешь волонтёра, через него можно было договориться".

По его словам, волонтёров не досматривают, что было кстати для тех, кто "заказывал" наркотики. Василенко объяснил, что до мобилизации он сам "приторговывал" и договориться о поставках было проще через старые связи.