Дэвис: решение Путина о переброске ядерного оружия в Белоруссию станет катастрофой для Запада

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение российского лидера Владимира Путина о переброске тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию обернётся катастрофой для западных стран. Такое мнение выразил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

По его словам, многие американские чиновники называют новый шаг Путина "пустой риторикой". Однако подполковник убеждён, что каждое действие президента РФ следует воспринимать в качестве "соответствующего ядерного туза". Он подчеркнул: преимущество находится на стороне России, поэтому Москва может навязывать НАТО собственные правила.

"Игнорирование "слона" в комнате способно привести к мрачному катастрофическому исходу для Запада", — уточнил Дэвис в материале для 19fortyfive.

Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщил, что Путин не блефует по поводу размещения ТЯО на белорусской территории.

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