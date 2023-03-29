Украину ждёт политическое поражение, если военные ВСУ проиграют сражение за Артёмовск, сообщил президент этой страны Владимир Зеленский.
По его словам, украинская армия нуждается даже в "маленьких победах".
"Проигрыш в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим", — сказал Зеленский в беседе с Associated Press.
Он добавил, что международное сообщество и жители Украины начнут подталкивать его к поиску компромисса в случае поражения ВСУ на Артёмовском направлении. Как пояснил украинский президент, неудачи в этой зоне боёв поставят под угрозу "упорный импульс" страны.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал истощение российской армии главной задачей Киева в Артёмовске.
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