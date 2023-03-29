Зеленский предрёк поражение Украины в случае проигрыша ВСУ в Артёмовске

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украину ждёт политическое поражение, если военные ВСУ проиграют сражение за Артёмовск, сообщил президент этой страны Владимир Зеленский.

По его словам, украинская армия нуждается даже в "маленьких победах".

"Проигрыш в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим", — сказал Зеленский в беседе с Associated Press.

Он добавил, что международное сообщество и жители Украины начнут подталкивать его к поиску компромисса в случае поражения ВСУ на Артёмовском направлении. Как пояснил украинский президент, неудачи в этой зоне боёв поставят под угрозу "упорный импульс" страны.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал истощение российской армии главной задачей Киева в Артёмовске.

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