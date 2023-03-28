Генерал Сырский назвал "истощение" ВС РФ главной задачей ВСУ в Бахмуте

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что главной задачей украинской армии в Бахмуте (Артёмовске) является "истощение" превосходящей силы ВС РФ.

"На сегодняшний день наша главная задача — истощить превосходящие силы противника", — написал он в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские войска пытаются взять город под контроль. Именно поэтому Сырский вынужден постоянно прибывать на фронт для проведения совещаний с командирами подразделений ВСУ. По его словам, командование украинской армии разрабатывает некий план, который "будет иметь реальный результат не на карте, а на поле боя".

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