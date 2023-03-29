Военкор Сладков: ВСУ придётся пойти в наступление, чтобы оправдать миллионы, вложенные США в "Антироссию"

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что весной мир увидит активацию боевых действий в зоне спецоперации — ВСУ начнут контрнаступление, и у них есть шансы завершить его успешно. Однако военный корреспондент Александр Сладков не согласен с американским политиком и считает, что вариантов наступления ВСУ нет.

"Наступление будет. Если мы первыми не ударим. Дело в том, что украинская Антироссия — это проект, в него вложены деньги. Нужен результат. Лучший результат — накопление российских поражений, снижение международного статуса России", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Несмотря на жалобы Киева на нехватку танков и самолётов, Украине уготована судьба атакующего фактора, так как США считают, что наступать надо.

Противник может попытаться сломать оборону ВС России, но она подготовлена должным образом, и это у ВСУ вряд ли получится. Кроме того, численность украинской группировки составляет 200 тысяч человек, а это даже не один к одному, это меньше, сообщает Сладков.

"И Киев без прикрытия. Мы свободны в выборе, у ВСУ — один путь, без света в конце тоннеля. Киев выжимает из страны последнее. Своих резервов нет, ни в финансах, ни в экономике, ни, конкретно, в ВПК. Украина — не свободная страна, что в США решат, то и будет", — заключил военкор.

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