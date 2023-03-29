Глава Пентагона Остин: у ВСУ есть хорошие шансы на успешное контрнаступление весной

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Пентагона Ллойд Остин спрогнозировал активизацию боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) после "медленного прогресса" в зимний период получат возможность улучшить свои позиции. Он также отметил, что благоприятные погодные условия позволят Киеву активизировать различные манёвры на линии соприкосновения.

"Думаю, у Украины будут очень хорошие шансы на успех", — сказал Остин во время выступления перед комитетом Сената США, видеозапись которого опубликована на официальном сайте Пентагона.

Ранее журналисты WSJ сообщили, что украинская армия не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО массированным ударом с воздуха из-за дефицита истребителей и крылатых ракет.

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