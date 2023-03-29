Глава Пентагона Ллойд Остин спрогнозировал активизацию боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) после "медленного прогресса" в зимний период получат возможность улучшить свои позиции. Он также отметил, что благоприятные погодные условия позволят Киеву активизировать различные манёвры на линии соприкосновения.
"Думаю, у Украины будут очень хорошие шансы на успех", — сказал Остин во время выступления перед комитетом Сената США, видеозапись которого опубликована на официальном сайте Пентагона.
Ранее журналисты WSJ сообщили, что украинская армия не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО массированным ударом с воздуха из-за дефицита истребителей и крылатых ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.